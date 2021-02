Quel giubbotto sognato in tivu

Quella gita a Cocconato d’Asti, al volante della 600 azzurrina di mia nonna, la ricordo come se fosse ieri. Su un biglietto avevo scritto l’indirizzo e l’avevo fissato bene in vista, con una di quelle medagliette adesive della Madonna che la mia seconda mamma aveva comprato a Lourdes, dopo un viaggio interminabile in treno. Andavamo alla Conbipel, complice uno di quegli spot che invogliavano all’acquisto. Cercavo un giubbotto blu in pelle che, a ben pensarci, forse ho ancora nell’armadio. Così, a leggere che quell’azienda su cui si potrebbe scrivere un romanzo per l’arguzia del suo fondatore, ora giace tra i faldoni del tribunale fallimentare, mi ha fatto sussultare. Un po’ come accade quando passando per una via, scopri che il bar dove c’erano quei deliziosi dolcetti da accompagnare al caffè, ha chiuso i battenti per sempre. Un pezzetto di vita che scorre via. In questo caso l’ennesima prova dell’ingegno piemontese, una fabbrica vera, con un mare di negozi sparsi in Italia. Un brand che è stato prestigioso e che conta oltre 1.200 dipendenti, 488 in Piemonte e 160 boutique. Roba di casa nostra, nata poco più che in una bottega nei primi anni cinquanta, cresciuta a ritmi indiavolati fino a conquistare quasi tutto lo stivale, che ora vive il suo penultimo atto cercando un acquirente prima di finire in un fallimento che travolgerebbe dipendenti, fornitori, terzisti e famiglie. Il Covid, a leggere le carte, c’entra poco, anche se la pandemia forse ha dato il colpo di grazia ad un gigante con i piedi fragili. È la crisi che data anni addietro e, forse, la testardaggine di restare ancorati alla tradizione del negozio anche quando le vendite on line già andavano per la maggiore, a creare il disastro. Ora sul piatto restano una bella azienda, la capacità produttiva, la fantasia e il brand che ha valenza nazionale. Basterà a salvare tradizioni e famiglie? I nuovi colossi si dicono interessati, ma certezze non ce ne sono.

