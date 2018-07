Quel pacco postale arrivato quando lei è sparita e un uomo la seguiva ossessivamente sui social

Stava per partecipare al concorso per ottenere un postoall'anagrafe di Pont

Maria ed Eugenio Donea, i vicini di casa di Elisa Gualandi, non si erano accorti che l’assistente sociale del comune di Torino mancasse da casa. «Lo abbiamo capito solo quando è arrivato il postino – spiega la donna di origine romena -. Doveva consegnare un pacco e ci ha chiesto spiegazioni sul perché Elisa non rispondesse al citofono». Le finestre erano aperte, i gatti della donna vagavano affamati nel cortile, la bicicletta della Gualandi era appoggiata col catenaccio contro il muro della vecchia baita. Ma nessuno rispondeva.

«Solo a quel punto – dicono Maria ed Eugenio – abbiamo chiamato i carabinieri e poi i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta di ingresso che era chiusa a chiave». All’interno non c’era nessuno e quel pacco non è stato consegnato. Non ci sono conferme se esso sia stato sequestrato o meno dagli investigatori, verosimilmente sì e proprio da lì sarebbero partite le indagini. Un pacco che la donna attendeva da tempo e che potrebbe contenere qualcosa di importante.

Vi è anche un nuovo retroscena, a rivelarlo il primo cittadino di Pont Canavese Paolo Coppo: «Immagino che la signora Gualandi, che era in aspettativa a Torino, ambisse a ricoprire un ruolo nel nostro Municipio, sapendo che tra qualche tempo si sarebbe liberato un posto all’anagrafe del comune». Elisa Gualandi avrebbe partecipato ad un concorso interno alla pubblica amministrazione per ottenere il lavoro e trasferirsi definitivamente a Pont.

