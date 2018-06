Quelle voci dalla polvere

L’uomo con il suo cavallo che ogni mattina entrava nello stabilimento per raccogliere gli scarti di lavorazione da portare via nel carro. La signora con la scopa di saggina impegnata nell’impresa disperata di ramazzare la polvere sottile che si depositava ovunque. E quel padre che, conscio di avere il veleno già dentro di sé, dice «no» alla figlia che chiedeva di andare a lavorare nella stessa fabbrica, quella succursale dell’Eternit.

Storie che colpiscono come un pugno in piena faccia, che risuonano in un’aula di tribunale dove, ancora una volta, si celebra un processo per i morti di amianto. Un processo che gradualmente si è allontanato dalle luci della ribalta, man mano che cadevano capi d’imputazione sotto la mannaia della prescrizione.

Ma le vittime non si prescrivono, il sacrificio non può essere accantonato tanto facilmente. E neppure la coscienza di quanto male sia stato fatto a un intero territorio, a cominciare dal grande fiume Po che diventava discarica, al pari di tanti corsi d’acqua in altri luoghi, per altre aziende.

Quelle voci e quelle storie meritano giustizia, al di là delle questioni legali che faranno il loro corso. Giustizia è ricordare, raccontare, tramandare, a costo di utilizzare una formula che è fin troppo abusata (e in certi casi è persino un alibi) «perché non debba accadere mai più».

Per non rendere vani i sacrifici di quei martiri del lavoro, le lacrime e il dolore dei loro famigliari. E’ già fin troppo salato il conto che l’amianto ci presenta e continuerà a presentarci per molti anni ancora.