Quelli che… non vanno al Mondiale

IN GIRO PER IL MONDO

C’è chi suda in campo e per un mese, eliminazioni permettendo, sarà impegnato nei Mondiali. E chi invece semplicemente suda in vacanza. Non solo i calciatori italiani che la Russia la guarderanno al massimo in televisione, ma in generale sono molti i protagonisti vecchi e nuovi della Serie A che stanno già ricaricando le pile.

Come Kevin Prince Boateng e Melissa Satta che anche quest’anno hanno deciso di non cambiare spiaggia e mare: in questi giorni sono a Ibiza e per l’occasione lui ha sfoggiato una nuova capigliatura biondo platino, mentre la showgirl si alterna tra bagni e giochi con il piccolo Maddox deliziando tutti con un fisico che ha pochi eguali. E la sera, spazio alla vita notturna che da quelle parti certo non manca.

L’America invece è la meta preferita dagli juventini. Federico Bernardeschi ha scelto di trascorrere le vacanze negli Usa e su Instagram ha condiviso diverse immagini che lo ritraggono nel parco nazionale del Grand Canyon e nella Monument Valley. Come lui, ma più a nord, Giorgio Chiellini che insieme a sua moglie Carolina e alla piccola Nina ha scelto di andare in Canada. Una vacanza diversa, imitata anche da Leonardo Bonucci tanto che i due ex compagni di squadra domenica erano a Montreal al box Ferrari durante il Gp di Formula 1.

Ibiza invece non può mancare nelle ferie di Claudio Marchisio e signora, raggiunti anche da Andrea Barzagli e dalla moglie Maddalena oltre che Stefano Sturaro e la fidanzata Federica. Il neo juventino Mattia Caldara con la fidanzata Nicole ha puntato invece su Napoli, mentre in Toscana ci sono Massimiliano Allegri, anche per gli impegni con la sua scuola calcio a Livorno, e Gigi Buffon nell’amata Marina di Massa.

I giocatori del Toro invece hanno puntato sulla Polinesia, nemmeno si fossero messi d’accordo. Sono volati su quelle spiagge purissime infatti sia Andrea Belotti, che deve ricaricare le pile dopo una stagione tra chiari e scuri, ma anche due compagni del reparto offensivo come Iago Falque (ora rientrato nella sua Spagna) e Simone Edera. Negli Usa invece Lorenzo De Silvestri che è sbarcato domenica a Chicago e poi ha puntato su New York, mentre a Miami era volato Rincon con la sua famigliola per fare rientro in questi giorni nelle Langhe.

Solo mare invece per gli interisti: Wanda Nara e Mauro Icardi hanno spopolato negli ultimi giorni alle Seychelles, Samir Handanovic si sta godendo il sole beato tra le donne in Grecia e lo stesso è per l’olandese Stefan de Vrij insieme alla compagna Doina Turcanu che hanno deciso di andare a Mykonos prima di trasferirsi definitivamente da Roma a Milano dove lui giocherà da agosto.