Questa volta ascoltiamo…

Mi piacerebbe poter definire «profezia» quella degli oncologi che dichiarano che la prossima pandemia sarà il cancro. Perché a una profezia, per quanto spaventosa, puoi non credere, puoi osteggiarla razionalmente, puoi pensare che non si avvererà. Ma quella non è una profezia: è un allarme bello e buono. Che certifica lo stato di malattia del nostro sistema sanitario, che sta impiegando tutte le sue risorse per contrastare questa seconda ondata di contagi, ma così facendo lascia sguarniti altri fronti, blocca le visite e gli interventi non urgenti, rimanda gli screening e i controlli. Dunque, quando tutto questo sarà passato, dovremo affrontare le conseguenze di queste mancanze. Parliamo di 90mila prestazioni arretrate che non sarà possibile recuperare (sì, si tratta di una parte di quelle causate dalla prima ondata), parliamo di probabili diagnosi tardive che sicuramente si registreranno fra mesi. Ma non parliamo solo di oncologia, di tumori, o di cardiopatie. Ci sono portatori di protesi che avranno difficoltà, ci saranno persone con dolori che proveranno a conviverci fino a che sarà possibile essere visitati, o anche solo avvicinarsi a un ospedale senza paura (perché anche questa tiene lontane le persone). Il sistema sembra prossimo al tracollo ma regge sempre, questa è la sua forza ma anche il segno della sua debolezza. Perché c’è la capacità di far fronte a un evento inaspettato (seppur in maniera mal pianificata), ma già da prima eravamo al limite per l’ordinaria amministrazione, per così dire. Avevamo carenze di organico e di strutture, in nome di politiche di tagli e di accorpamenti, di efficientamento. E gli allarmi non suonavano come tristi profezie, forse per questo è stato più semplice fingere di non sentirli.

