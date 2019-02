Quest’anno niente Carnevale. «Ma ci riproviamo nel 2020»

Per riavere il Carnevale in corso Traiano bisognerà, forse, aspettare il 2020. Sì perché quest’anno, nonostante gli sforzi, non ci saranno festeggiamenti. Alla fine, la manifestazione è saltata per due motivi. Primo, e più importante, il fattore economico. Calcolando circa una quindicina di carri e un costo medio di 1000 euro cadauno, più altre spese tra cui quelle relative alla sicurezza, oggi sempre più stringenti, alla fine l’ammontare complessivo si aggirava tra i 30 e i 40mila euro. Troppi soldi, per cui si è preferito rinunciare. «Volevamo tanto riportare in strada il nostro amato Carnevale – spiega Fabrizio Falsone, presidente dell’associazione commercianti del corso – ma si tratta di una manifestazione troppo dispendiosa. Serve l’appoggio di tutti i commercianti e bisognava anche partire prima per cercare qualche aiuto da parte degli sponsor. A maggio avremo comunque un evento in programma e l’anno prossimo ci riproveremo anche col Carnevale». Alessandro Lupi, coordinatore al Commercio della Otto, spiega che «per quest’anno era davvero quasi impossibile. Ma lavoreremo per far tornare in corso Traiano una manifestazione che a Torino, anni fa, era seconda solo ai festeggiamenti di San Giovanni».

C’era poi la questione-viabilità, con il problema di due banchine salvagente realizzate all’altezza di via Voli. «Ci era stato chiesto di rimuoverle – afferma il vicepresidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano – ma abbiamo detto no in quanto quelle banchine sono state fatte per evitare il ripetersi di incidenti mortali che, purtroppo, in passato erano avvenuti in quel punto». A dire il vero, gli organizzatori avevano anche pensato di reclutare carri più piccole, «oppure – prosegue Miano – si sarebbe potuto passare sopra la banchina dopo la rimozione temporanea della segnaletica verticale». In ogni caso, se ne riparlerà l’anno prossimo.