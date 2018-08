Quest’estate niente ferie per le strisce blu. «Una tassa occulta contro il commercio»

Due pesi, due misure. Nonostante le giunte siano dello stesso colore, ovvero il giallo del Movimento 5 Stelle, Torino e Venaria hanno deciso di prendere provvedimenti differenti per le strisce blu presenti sul territorio. Ovvero su quelle zone dove, di norma, per parcheggiare si deve dare l’obolo, che si differenza in base all’area dove si vuole parcheggiare la macchina. Se a Torino sarà gratuita dal 13 al 25 agosto compresi, nella Reale la giunta guidata dal sindaco Roberto Falcone ha deciso per la prima volta di non dare il consenso alla sospensione che di solito durava per una quindicina di giorni circa, proprio a ridosso della parte centrale del mese. Il motivo? Non è dato saperlo, visto che non c’è alcuna nota a riguardo e nessuno ha deciso di fornire una spiegazione in merito. Dando così adito alle minoranze di fare il loro gioco, ovvero di attaccare pesantemente l’operato dei pentastellati. «Non bastava l’aumento delle multe nel corso dell’ultimo anno – tuona il consigliere Salvino Ippolito (Gruppo Misto) -. Adesso anche il mancato stop di quindici giorni circa delle strisce blu. È una vergogna, perché quelle persone che non potranno andare al mare dovranno fare i conti con il pagamento dei parcheggi nella maggior parte della città se non si è in possesso dell’abbonamento annuale». Per Rossana Schillaci (Pd) è «l’ennesima decisione contro il commercio cittadino. Gli esercenti che rimangono aperti ad agosto nella zona centrale speravano nello stop per vedere incrementare i guadagni. Ora anche questa opportunità è svanita. La speranza è che aprano gli occhi tra due anni, quando si andrà a votare». Infine il moderato Maurizio Russo: «Una cassa celata dal silenzio. Per l’ennesima volta prendono una decisione atipica ma non hanno il coraggio di dirlo alla cittadinanza».