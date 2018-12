Questo giornale è per voi

Questo è il nostro regalo per voi. Per chi ci segue con fedeltà da oltre 16 anni e per chi, magari CronacaQui lo sfoglia oggi per la prima volta. Un’edizione speciale, racchiusa come si fa con un dono sentito, nella carta coloratissima del nuovo grande Concorso che ci accompagnerà lungo il 2019. E che sta già raccogliendo un sorprendente successo in queste prime settimane.

Quarantotto pagine che vogliono essere una vetrina di quello che siamo e di quello che diventeremo. CronacaQui è Torino e la sua provincia, è il territorio e soprattutto l’orgoglio di un giornalismo popolare che entra nei borghi, nelle piazze, nelle strade, nei bar. E soprattutto nelle vostre case. Perché in quella parolina “Qui” c’è tutta la nostra filosofia. Di chi nasce qui, cresce qui, studia, lavora, si diverte e si innamora qui.

Queste parole le scrivevamo sul nostro primo numero uscito in edicola il 6 aprile del 2002. E noi siamo rimasti quelli di allora e di sempre. Certo, tutto è perfettibile e già buttando un occhio all’anno che verrà vi garantiamo fin da ora che cercheremo di esservi sempre più vicini, di farci sentire sempre un po’ più vostri. Raccontando le notizie, svelando i volti, celebrando le belle storie d’ingegno, senza nulla tralasciare in quella cronaca a volte cruda che comunque ha cementato un successo editoriale ovunque riconosciuto.

Sono tempi tumultuosi, molto sta cambiando, complici anche certe illiberali scelte del nostro Governo in materia di pluralità dell’informazione. Ma noi ci siamo attrezzati e ci attrezzeremo per continuare a rimanere assieme a voi. Anche offrendo nuovi strumenti di comunicazione e promozione. Con una pattuglia di giovani che abbiamo voluto chiamare Smile Band, la Banda del Sorriso. Ragazzi che ci mettono la faccia per aiutare il commercio a crescere e non solo grazie alla nostra carta.

Ma con l’ausilio dei social media, e delle migliaia di piccole storie di imprese vincenti. O nate per vincere. CronacaQui crescerà ancora e lo farà insieme a voi. Per il momento permetteteci di regalarvi il giornale che avete in mano. E di farvi i nostri migliori auguri di un sereno Natale.

