Questo surfista non si separa mai dai suoi cani

I due animali riescono prodigiosamente a mantenersi in equilibrio sulla tavola tra onde alte svariati metri

Il legame tra dei cani e il loro padrone può essere fortissimo, ma che una coppia di amici a quattro zampe riesca a mantenersi in equilibrio sul surf, tra onde alte svariati metri, è davvero un’esperienza fuori dal comune.

Succede in California ed è sicuramente speciale il sentimento che lega quest’asso della tavola ai due quadrupedi. Che, sfidando le forze della fisica e della natura, si mantengono prodigiosamente in equilibrio sull’asse.

Quasi avessero appreso a loro volta i segreti del surf, i due cani riescono nell’impresa di non bagnarsi anche all’arrivo in spiaggia. Un giorno, se il Dog Surf dovesse approdare alle Olimpiadi, saranno tra i favoriti per una medaglia.