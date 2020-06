Il questore invoca responsabilità: «Rischio mafia e conflitti sociali»

Il questore di Torino Giuseppe De Matteis che è responsabile sul territorio per l’ordine e la sicurezza, dal suo studio in corso Vinzaglio coordina le attività di polizia alla vigilia di un fine settimana che si prevede “caldo” e di un periodo di “Fase 2” che dovrebbe consentire ai torinesi di tornare alla normalità dopo il lockdown.

Signor questore, uno dei pericoli che ha provocato il lockdown, e conseguenza della crisi dell’economia, è rappresentato dalla possibilità che la criminalità organizzata possa infiltrasi nelle attività economiche e nel tessuto produttivo della città. Ci sono riscontri su questo?

«Il pericolo è senz’altro presente, ma noi non stiamo certo a guardare e agiamo di conseguenza. Ci sono alcune sospetti di infiltrazione mafiosa nell’economia, ma noi, come tutte le forze di polizia, ci stiamo impegnando al massimo».

La crisi economica è strisciante ed evidente, specie dopo il periodo di chiusura delle attività produttive, tant’è che da più parti si temono conflitti sociali. Dal suo osservatorio cosa ci può dire a riguardo?

«Per ora segni evidenti e gravi di un allarme sociale non ce ne sono. Ma ci sono, invece, molti segnali di malessere sociale e malumori generalizzati. Direi che c’è davvero molta rabbia. Su questo dobbiamo intervenire con decisione, ma anche con comprensione. Abbiamo contezza di tali malumori anche dal numero di denunce che vengono presentate contro operatori delle forze dell’ordine, come quella del cittadino che si trova al supermercato e non indossa la mascherina e che denuncia il poliziotto che lo invita ad indossarla».

Di questo inizio di seconda fase e per le settimane a venire cos’è che la preoccupa maggiormente?

«In tutta franchezza le dico che la mia maggiore preoccupazione è l’atteggiamento dei cittadini. Mi spiego. Se durante il lockdown, quando non si poteva uscire di casa, se non per comprovati motivi, le forze dell’ordine potevano controllare il territorio, oggi polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, vigili urbani, non possono controllare 60 milioni di italiani. Per cui è necessario che ciascuno sia responsabile per se stesso e che segua le nuove disposizioni che rispetto a prima sono cambiate. Proprio questo pomeriggio, ad esempio, in un supermercato della città, un uomo si è rifiutato di indossare la mascherina e siamo dovuti intervenire. Capirà che i controlli ci sono e ci saranno, ma ciò che è necessaria in questa fase è la responsabilità dei torinesi che nel primo periodo sono stati davvero esemplari».