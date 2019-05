Il questore vieta il corteo dei neofascisti. Decisione senza precedenti di De Matteis

La Giunta Falcone e la sua maggioranza non hanno alcuna voglia di abbandonare la nave. Specie a dodici mesi dalle amministrative e nonostante una crisi che, almeno oggi, appare più difficile da superare che una tappa di alta montagna al Giro d’Italia per Vincenzo Nibali. Anche perché, solamente nella serata di mercoledì venivano rese note le dimissioni di tre consiglieri di maggioranza – Rosa Antico, Luca Stasi e Giovanni Battafarano – e le dimissioni da presidente del consiglio di Andrea Accorsi, che però rimarrà consigliere.

«Non abbandoniamo. Lavoreremo per finire il mandato. Inutile negare ci sia stata mancanza di sensibilità e rispetto per sindaco, Giunta e consiglieri comunali. Il loro comportamento è a dir poco non professionale», spiega il sindaco Roberto Falcone, annunciando anche l’ingresso ufficiale di Matteo Bottari in sostituzione di uno dei tre dimissionari, visto che è finita la lista dei non eletti in quota 5 Stelle.

Il sindaco, poi, ricorda tutte le «beghe interne che in questi anni hanno massacrato il gruppo consiliare. Sono state situazioni che hanno solo fatto perdere tempo ed energie. Ora è tempo di finire bene, magari con l’aiuto di consiglieri di opposizione che vogliano lavorare su temi d’interesse per i venarlesi. Non vogliamo un terzo commissariamento in nove anni». Uno sguardo, quindi verso Saverio Mercadante, Pino Capogna e Alessandro Brescia, ovvero i tre componenti delle civiche che al ballottaggio diedero un grande supporto alla vittoria di Falcone contro il candidato del centrosinistra, Salvino Ippolito. Ma anche verso Barbara Virga, vice capogruppo in quota minoranza, ringraziata dallo stesso Falcone in un passaggio della conferenza stampa: «La vice presidente Virga si è comportata sempre in modo decoroso e non confusionario, a differenza di Accorsi».

Ma la minoranza non ci sta. Per Salvino Ippolito (Gruppo Misto) «Falcone dovrebbe andarsene a casa. Non ha i numeri per governare e vuole indebitare ancora di più la città con nuovi mutui. Noi non ci prestiamo a contratti in stile governo nazionale». Rossana Schillaci (Pd) è incredula: «Una città ostaggio di un sindaco e dei mal di pancia della maggioranza. E intanto la città rimane ferma. Anche questa volta, la poltrona è al primo posto».

Maurizio Russo se lo sentiva: «L’avevo già detto in consiglio comunale che mi sarei immaginato un’apertura alle minoranze consiliari. Di certo noi non staremo a questo gioco».