“Qui! Ticket”, il buco è milionario: «Preoccupati per bar e ristoranti»

Calcolare a quanto ammonta il credito vantato da bar e ristoranti nei confronti di Qui! Ticket risulta praticamente impossibile ma che si tratti di «svariati milioni di euro» è quasi una certezza. Almeno, secondo le prime stime delle associazioni di categoria.

«Stiamo parlando di 4.500 esercizi a Torino e di 4.000 in provincia che tra il 70 e l’80% sono interessati al fenomeno dei buoni pasto» spiega il direttore dell’Epat, Claudio Ferraro, parlando di «ritardi abbastanza consistenti» nei pagamenti. «Da poche migliaia a decine di migliaia di euro» sottolinea Ferraro. «Non posso stimare il valore assoluto del progresso inevaso ma non stiamo parlando di noccioline. In media il fatturato di un bar, solo per quanto riguarda i buoni pasto, si aggirerà sui tra 40 e 50mila euro all’anno». Un allarme che, negli scorsi giorni, era arrivato anche dalla Fiepet, secondo cui «ogni bar di Torino che accetta i buoni pasto della Qui! Ticket è esposto per una cifra tra gli 8mila e i 10mila euro», raccolto dall’assessore al Commercio, Alberto Sacco che ha deliberato la «risoluzione» del contratto con Qui Ticket! propedeutica alla ricerca di un nuovo fornitore a partire dal primo settembre e fino alla definizione di una nuova convenzione Consip.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI