Quindicenne morta travolta dal treno a Porta Susa, Appendino: “Comunità sia vicino a chi ha bisogno”

La sindaca: "Siamo molto scossi per la vicenda. Su fatti come questo tutti noi ci dobbiamo interrogare"

“Il disagio che un bambino o un ragazzo può provare non è facile da comprendere e intercettare ma noi tutti abbiamo la responsabilità di creare una comunità coesa in grado di stare vicino a chi si sente solo, a chi è in difficoltà”. Con queste parole la sindaca di Torino Chiara Appendino, inaugurando con un minuto di silenzio il nuovo collegamento fra corso Matteotti e via Cavalli, ha ricordato Beatrice, la quindicenne di Rivoli che due giorni fa è morta travolta da un treno alla stazione di Porta Susa.

VICENDA CHE CI LASCIA SCOSSI

Una vicenda “che ha lasciato tutti molto scossi“, ha detto Appendino sottolineando che “ciascuno di noi ha un ruolo all’interno della comunità. E sebbene non sappiamo ancora i dettagli di quanto accaduto – ha precisato la sindaca – le parole sul suo diario rivelano che i sogni di una adolescente nascondevano paure e insicurezze che come comunità non siano stati in grado di comprendere. Su fatti come questo – ha concluso – tutti noi ci dobbiamo interrogare”.