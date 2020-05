Quo vado sta a casa

Ieri lo statuto dei lavoratori compiva 50 anni. Entrò in vigore il 20/5/1970 sulla spinta del ’68, delle lotte operai e studentesche che sarebbero sfociate di lì a poco negli anni di piombo, nei cortei con le P38 e nel terrorismo. In esso si aboliva ogni controllo sulla produttività e il salario veniva considerato come variabile indipendente. Qualche delirante toga rossa arrivò a sentenziare che la paga era già giustificata dalla privazione della libertà, non c’era bisogno di produrre. Fu allora che Montanelli scrisse il famoso apologo del tizio che va al ristorante e attende invano di essere servito. Quando, spazientito, si alza per andarsene, l’oste gli presenta il conto. “Ma io non ho mangiato niente!” protesta. E l’oste: “Sì, ma i cuochi e i camerieri erano presenti, lei deve pagare la loro privazione di libertà”. Mi è tornato in mente quando ho letto che Fabiana Dadone, ministra della P.A. vuole passare il 40% degli statali allo smart working, il lavoro telematico da remoto. Più niente cartellini, badge, furbetti, telecamere-spia. Si lavorerà da casa per obiettivi, e controlleranno i dirigenti. A me fa ridere. In una casta privilegiata dove da sempre impazzano l’assenteismo, i falsi malati, i badge strisciati per conto terzi, l’imboscamento in archivio, la lettura dei giornali alla scrivania, le ciance fra colleghi, i videogiochi sul Pc, le uscite per commissioni, le reiterate pause caffé, eccetera, tutto senza che un solo dirigente osi fiatare (anzi, se ci sono premi di efficienza si dà a tutti la massima valutazione), pensate voi che qualcuno denuncerà chi da casa non manda il dovuto, con o senza scuse? Io non ci credo. Ma subiremo anche questo.

