“Raccolgo fondi per i bisognosi” ma andava a scommetterli online: denunciato [VIDEO]

Diceva di “raccogliere fondi per note associazioni benefiche“, ma nel frattempo li caricava sul proprio corrente per poi scommetterli online. L’uomo, 25 anni, è stato denunciato dal Commissariato Dora Vanchiglia a seguito di indagini sul suo caso.

Il malvivente aveva adottato uno stratagemma, inizialmente anche riuscito, con il quale occultava il reato. Una volta che il saldo andava in negativo, infatti, si presentava nella sua banca per sporgere denuncia contro la società di scommesse, disconoscendo le operazioni. La prima denuncia era andata persino a buon fine, motivo per il quale il giovane ci ha provato una seconda volta. Nel mese di aprile si è presentato in Questura per sporgere denuncia contro ignoti per un prelievo di 1041 euro dal suo conto corrente. Le troppe contraddizioni nel suo racconto, però, fanno sì che il 25enne diventi vittima delle indagini. Scoperta la verità, l’uomo è stato denunciato per simulazione di reato e falsità ideologica in atto pubblico.