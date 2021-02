I racconti della “Bellezza che uccide” del poeta albanese morto in Val Pellice

Schizzi che, tra un Pellizza e un Van Gogh, passerebbero inosservati. Quasi: se colpiti dalla luce giusta, i quadri di Migjeni avvinghiano, danno tutti i sintomi di una sindrome di Stendhal letteraria. Già, perché le opere di questo poeta e scrittore albanese, morto di tubercolosi a ventisette anni nel ’38, a Torre Pellice, non sono ritratti a olio, ma racconti; tuttavia, masticando a occhi chiusi le parole grezze, nude de “La bellezza che uccide (Besa Muci Editore, 15 euro”), riusciamo a distinguere le pennellate, i chiaroscuri, i particolari in secondo piano.

Una rassegnata povertà, bambini dagli occhi grandi di febbre, donne spezzate ma fatte della più dura e sfavillante roccia di montagna, uomini svuotati, animali filosofi ed empatici, ma anche la politica, la crisi, la guerra: un mondo minimo, in cui bisnonni e nipoti si confondono in un’esistenza sempre uguale, e un mondo-orco – che “ha spalancato le gambe” per le piccole sfilate dimostrative di lillipuziani – che si sfiorano restando estranei. Ma la collisione è inevitabile: nei campi i cannoni prendono il posto delle spighe, i giovani studiano nella “città del nord”, le ragazze sanno quanto possano significare un no e un volto scoperto al sole… È la morte, è la vita, è il cambiamento che bussa alle vecchie porte, e non si può far finta di non essere in casa.

Migjeni è lo pseudonimo del poeta e scrittore albanese Millosh Gjergj Nikolla. Nato a Scutari nel 1911, studiò nella locale scuola serba e poi nel Seminario ortodosso di St. John a Monastir (Bitolj), in Macedonia. Nel 1933 fu assunto come insegnante di albanese e iniziò a scrivere opere in prosa e in versi. Morì nel 1938, appena ventisettenne, a Torre Pellice, in provincia di Torino, dove stava curando una tubercolosi.

Fu tra i primi poeti albanesi ad abbandonare la lunga tradizione del nazionalismo romantico. La sua raccolta di poesie Vargjet e lira (Versi liberi) fu pubblicata nel 1936 ma subito fatta ritirare dalle autorità del tempo. L’opera completa si trova nell’edizione Vepra 1-4 (Opere, 1-4) pubblicata a Prishtina nel 1980, ed è stata tradotta in diverse lingue.