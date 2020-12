Rachel Mortenson, forme da paura e sguardo sexy che cattura

Bionda, con un fisico statuario: Rachel Mortenson non è certo una che non lascia il segno. Nonostante non sia più giovanissima, questa stupenda top model nata e cresciuta negli States, sa come colpire “colpire” i suoi fan. Tra le sue doti di bellezza, sexy Rachel può vantare, infatti, anche uno sguardo ammaliante, di quelli che…cattura al primo impatto! Non a caso, in passato, ha anche prestato il suo volto per Playboy Twice. Sul suo profilo Instagram, sono migliaia i follower che ogni giorno commentano positivamente i suoi scatti mozzafiato.