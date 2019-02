Il racket sulla Spina: gli zingari lavavetri pretendono il pizzo

IL CASO Tra corso Inghilterra e corso Castelfidardo sono in otto

Un ragazzo con una felpa e i capelli lunghi attende il rosso del semaforo per esibirsi in mezzo all’incrocio con le sue palline colorate. Lo show dura una ventina di secondi, poi il giovane prende in mano il suo cappellino. E con mano tesa invita gli automobilisti a lasciargli un’offerta.

L’operazione si ripete fino alle 11.30 circa. Quando all’improvviso otto figuri, sei uomini e due donne, scendono da un tram diretto verso il centro. Sono nomadi e provengono dai campi rom della periferia nord. In mano hanno gli “strumenti del mestiere”: spazzole e bottiglie.

Il gruppetto si apposta sulle sedute di corso Vittorio, a due passi dal grattacielo intesa. Dopo due minuti di discussione gli otto partono per quattro direzioni diverse e per il giocoliere, minacciato, è già ora di cambiare incrocio.

