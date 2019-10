Radici, ciottoli, foglie: le trappole nascoste lungo le nostre strade

Marciapiedi e strade a pezzi, attraversamenti killer. Senza dimenticare le famigerate buche. La riduzione dei fondi per la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, a Torino provoca incidenti con cadenza sempre maggiore. Succede in centro, dove residenti e turisti incespicano sullo storico pavé ormai diventato un colabrodo, ma capita ancora di più nelle periferie, come dimostra la tragedia della povera Edda Basso, l’anziana di 87 anni morto dopo essere inciampata in un tombino maledetto all’angolo tra corso Brescia e via Alessandria. Pericoli che si celano ovunque, con il fattaccio che può capitare davanti agli ospedali, alle università, alle scuole, persino mentre ci si reca al cimitero.

