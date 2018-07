Rafaella, la sorella di O Ney fa gol sugli spalti

O Ney gioca e segna (anche se a volte un po’ esagera, rotolandosi sul campo al minimo contatto manco lo avessero azzoppato!) per il Brasile. E la sorella, in tribuna, proprio non ce la fa a restare calma. Pensate: quando Neymar è andato in gol contro la Costarica, in una delle gare del girone eliminatorio dei mondiali di Russia, Rafaella è letteralmente svenuta in tribuna, ferendosi al braccio. Una brutta disavventura per la bella e sexy brasilera, che ancora una volta conferma il forte legame che c’è tra i due fratelli.