Raffica di vento a 100 all’ora: scoperchiato il tetto dello stabilimento Sant’Anna

E’ stata una raffica di vento fortissima, a 100 all’ora, a scoperchiare una parte del tetto dello stabilimento di acque minerali Sant’Anna. E’ accaduto nel pomeriggio a Vinadio, in provincia di Cuneo.

FABBRICA EVACUATA E TRANSENNATA

La fabbrica è stato evacuata, in via precazionale, e le linee di produzione, da cui escono fino a 400 mila bottiglie di minerale ogni ora, sono state temporaneamente bloccate. Tutti i dipendenti sono stati rimandati a casa e l’intera area industriale è stata transennata.

CHIUSI GLI IMPIANTI DI RISALITA

In Piemonte, sempre a causa del forte vento che soffia in quota, sono stati chiusi anche gli impianti di risalita del comprensorio della Via Lattea, in Valle di Susa (Torino), Sestriere-Sauze d’Oulx-Sansicario