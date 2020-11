Una raffica di nuovi video per Cyberpunk 2077!

CD PROJEKT RED ha rilasciato oggi nuovi video per Cyberpunk 2077, incluso un nuovo trailer sul leggendario rocker interpretato da Keanu Reeves e scene di gameplay e dietro le quinte, tutte parte del più recente Night City Wire.

Lo spettacolo è iniziato con un trailer adrenalinico dedicato a Johnny Silverhand e alla particolare connessione che condivide con il protagonista del gioco V. Subito dopo è seguito un video dietro le quinte con Keanu Reeves che racconta la sua trasformazione nell’iconico rocker ribelle di Night City, con uno sguardo soprattutto alle sessioni di motion capture e di doppiaggio.

In Musica e Colonna sonora, Marcin Przybyłowicz (The Witcher 3: Wild Hunt), P.T. Adamczyk (GWENT: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales) e Paul Leonard-Morgan (Dredd, Limitless, Battlefield: Hardline), insieme con i musicisti con cui hanno collaborato, parlano di come hanno realizzato le musiche originali e d’atmosfera per il gioco. I giocatori che vogliono entrare nel mood per Cyberpunk 2077 ora hanno la possibilità di ascoltare un nuovo album tratto dalla colonna sonora originale, contenente 6 tracce per un totale di 22 minuti di ascolto. L’album è disponibile sulle piattaforme di streaming musicale più popolari.

Successivamente con JALI l’episodio ha spostato il focus sulle innovative soluzioni tecnologiche usate in Cyberpunk 2077 per migliorare le espressioni facciali e il lip sync per i personaggi del gioco. Il video dà informazioni utili su come JALI renda le performance realistiche nelle 11 lingue in cui è localizzato il gioco.

Poco prima della fine, ha fatto il suo debutto anche un Gameplay Trailer di Cyberpunk 2077. Oltre 5 minuti per mettere in risalto tanti aspetti della storia che i giocatori vivranno al lancio, insieme con alcune immagini inedite delle esperienze che attendoni in questo futuro oscuro.

Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Il gioco sarà giocabile anche su Xbox Series X|S e PlayStation 5. In un secondo momento, un aggiornamento gratuito a Cyberpunk 2077, sfruttando appieno l’hardware di nuova generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4.