Raffica di record per Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2!

Incetta di record per Rockstar Games e i suoi due gioielli: Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2.

Grand Theft Auto V è il gioco più venduto dell’ultimo decennio in dollari ed è vincitore del primo Game of the Decade della BBC. Sette anni dopo l’uscita, il mondo in continua evoluzione di GTA Online ha avuto la sua più grande serie di aggiornamenti back-to-back di sempre anche per quanto riguarda il numero di giocatori, e ha stabilito nuovi record nel mese di dicembre e nel trimestre che si è concluso il 31 dicembre 2019, dopo l’uscita dell’aggiornamento Diamond Casino & Resort di luglio 2019 e del Diamond Casino Heist a dicembre 2019. Oltre a questi successi, Grand Theft Auto V ha raggiunto un nuovo record per i suoi video a gennaio, a dimostrazione di quanto i contenuti di Grand Theft Auto V siano avvincenti sia per gli spettatori che per i media.

Red Dead Redemption 2 continua a dare ottimi risultati, diventando un nuovo punto di riferimento come titolo più venduto degli ultimi quattro anni nelle vendite in dollari USA. Anche Red Dead Online continua ad essere in netta crescita, raggiungendo un nuovo picco di giocatori a dicembre, dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento, Moonshiners.

Insieme, entrambi i pluripremiati titoli sono diventati un punto di riferimento per Rockstar Games, con un totale di oltre 150 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal lancio. Il pubblico online complessivo dei due titoli Rockstar è il più grande di sempre.

Per celebrare queste pietre miliari, Rockstar Games offrirà eccezionali bonus ai giocatori di entrambi i giochi a partire da questa settimana:

GTA Online offrirà bonus in contanti fino a 2.000.000.000 di dollari GTA nel suo più grande giveaway in contanti mai realizzato. A partire dal 30 gennaio, i giocatori potranno guadagnare 1.000.000 di GTA$ semplicemente giocando prima del 5 febbraio – e potranno guadagnare altri 1.000.000 di GTA$ giocando tra il 6 e il 12 febbraio.