Raffiche di kalashnikov contro i carabinieri nell’Alessandrino: cinque banditi in fuga

Attimi di panico questa mattina a Sale, nell’Alessandrino: cinque banditi hanno tentato di rapinare un furgone portavalori di un’azienda della zona. Raggiunti dai carabinieri, i malviventi hanno esploso raffiche di kalashnikov contro i militari, che hanno risposto al fuoco.

I LADRI SONO IN FUGA

E’ accaduto nei pressi del cimitero della città: i ladri, ora in fuga, erano vestiti di nero ed a volto coperto e sono stati sorpresi dagli agenti poco prima di entrare in azione. Sono quindi scappati con un’auto: le ricerche sono estese a tutto il Piemonte, con posti di blocco allestiti in tutta la zona.