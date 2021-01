Una donna non ci pensa due volte e si lancia a sua volta per riportarla a riva, al sicuro

È caduta in acqua, rischiando di affogare. Per fortuna questa ragazza ha trovato una salvatrice che, senza pensarci due volte, si è tuffata a sua volta per riportarla a riva, al sicuro. Tutto è bene quel che finisce bene.