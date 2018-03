Ragazza canadese precipita nel vuoto e muore: suicidio o tragico incidente?

Sul corpo della ragazza i carabinieri non hanno trovato alcun segno di violenza. Disposta l'autopsia

La tragesia in via Gropello a Torino

E’ giallo sulla morte di una giovane donna canadese, trovata cadavere, questa mattina, nel cortile di uno stabile al civico 16 di via Gropello a Torino. Jaden Barner-Sharrow, questo il suo mome, 20 anni, era riversa sul pavimento in posizione supina.

SUL CORPO NESSUN SEGNO DI VIOLENZA

Sul suo corpo i carabinieri non hanno trovato alcun segno di violenza (tranne, ovviamente, i segni compatibili con traumi da caduta). Inoltre, la porta dell’appartamento al terzo piano in cui la giovane viveva, risultava chiusa dall’interno, il che farebbe propendere per un gesto volontario da parte della 20enne oppure di un tragico incidente.

IL PM DISPONE L’AUTOPSIA

Jaden si è sporta ed è caduta accidentalmente dal balcone oppure si è suicidata? A queste domande sono chiamati a dare una risposta i carabinieri che indagano sull’accaduto. La salma della donna, intanto, è stata trasferita nei locali della medicina legale per essere sottoposta ad autopsia, così come disposto dal pm Manuela Pedrotta.

