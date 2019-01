Anche quando armeggia col trapano e gli attrezzi non lo lascia mai libero

Quando si dice una persona appiccicosa: questa ragazza non vuol proprio saperne di mollare il suo fidanzato, neppure per un attimo. Gli sta letteralmente incollata alle spalle, senza lasciarlo neanche respirare.

Spinta da una gelosia morbosa e da un attaccamento davvero fuori dal comune, non lo lascia stare neppure quando è alle prese coi lavoretti di casa, con trapano e attrezzi in mano. Non ci credete? Date un’occhiata al video.