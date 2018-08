Ragazza di 11 anni investita a Torino, è in gravi condizioni

La piccola stava attraversando la strada per raggiungere la madre alla fermata dell'autobus

Sono gravi le condizione di una bambina di 11 anni, di origine cinese, investita questa mattina a Torino da un’auto mentre stava raggiungendo la mamma a una fermata dell’autobus.

L’incidente è avventura all’uscita del portone di casa della piccola, in corso Palermo, da dove la bimba ha attraversato la strada per raggiungere la genitrice alla fermata dell’autobus numero 27.

Mentre attraversava la carreggiata, è stata centrata in pieno da una Mercedes classe A che viaggiava in direzione di corso Novara, guidata da un cittadino italiano di 49 anni. L’uomo si è fermato per soccorrere la piccola ed è risultato negativo all’alcoltest, effettuato dagli agenti della polizia municipale che sono giunti sul posto dopo pochi minuti insieme ai soccorsi.