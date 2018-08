Ragazza muore investita dal treno: possibile suicidio

L'incidente si è verificato questa sera, poco dopo le 18, nei pressi del passaggio a livello di via Talentino

Vittima di un incidente ferroviario avvenuto questa sera intorno alle 18 nei pressi della stazione ferroviaria di Chivasso, lungo i binari della linea Torino-Novara-Milano è una ragazza, della quale non si conoscono ancora le generalità. Un treno regionale ha travolto e ucciso la ragazza che, secondo una primissima ricostruzione dell’episodio, stava attraversando i binari nei pressi del passaggio a livello di via Talentino quando è sopraggiunto il convoglio.

SI INDAGA PER POSSIBILE SUICIDIO

Nonostante il macchinista abbia tentato di frenare, il treno ha arrestato la sua corsa solo duecento metri dopo aver investito la ragazza, che è morta sul colpo.

Le circostanze della morte inducono a pensare si tratti di suicidio.

La ferrovia Torino-Milano, intanto, è stata sospesa per permettere i rilievi da parte degli inquirenti con conseguenti disagi alla circolazione ferroviaria. Indagini in corso da parte di carabinieri e polizia ferroviaria