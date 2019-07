Ragazza sventa il furto a bordo del bus ma il ladro la insegue e la minaccia: ammanettato

Era sera e stava rientrando a casa a bordo dell’autobus numero 4 quando ha notato che un uomo, mentre con una mano impugnava una bottiglia di birra con l’altra aveva aperto, dopo diversi tentativi falliti, la borsa di una donna.

LA RAGAZZA SVENTA IL FURTO

Così la testimone, una ragazza, ha intimato ad alta voce al ladruncolo di fermarsi attirando così l’attenzione della vittima e di altre persone presenti. Il malvivente ha desistito ma non ha più smesso di guardare la giovane con fare minaccioso e di proferire frasi incomprensibili.

INSEGUE LE RAGAZZE E LE INSULTA

Come se non bastasse, una volta scesa dal mezzo, ha inseguito la ragazza, che in quel momento era in compagnia di due sue amiche, insultandole a lungo, fino a quando le tre, impaurite, hanno contattato la polizia.

L’UOMO E’ STATO ARRESTATO

Gli agenti della Volante, giunti sul posto, hanno arrestato l’uomo, un 47enne del Camerun con precedenti alle spalle e risultato irregolare sul territorio nazionale, per tentato furto pluriaggravato.