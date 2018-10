Ragazza violentata dopo una serata in discoteca: arrestato 30enne di Moncalieri. E’ uno stupratore seriale?

E’ accusato di aver stuprato una ragazza appena uscita dalla discoteca, aggredendola e poi abusando di lei in strada, il 30enne di Moncalieri arrestato, ieri mattina, dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I fatti risalgono al 22 luglio di un anno fa. La vittima, una 20enne originaria dell’Ecuador, tornava piedi verso casa dopo aver trascorso la notte in un locale torinese. Erano le 7 del mattino quando si imbatté in A.L., italiano, celibe, l’uomo che secondo l’accusa l’avrebbe poi violentata.

SI INDAGA SU ALTRI CASI DI VIOLENZA

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Torino, sono giunti all’identificazione del presunto responsabile della violenza sessuale grazie a un attento lavoro di intelligence. Proseguono, intanto, gli accertamenti per chiarire la posizione dell’uomo sospettato di essere uno stupratore seriale. I militari indagano, infatti, su tutta una serie di episodi verificatisi tra Torino e provincia e su altri casi magari non denunciati dalle vittime per vergogna.

IL MODUS OPERANDI DELLO STUPRATORE

Secondo quanto ricostruito dagli “007” dell’Arma, il 30enne era solito attendere le vittime in prossimità dei locali della movida torinese (l’area compresa tra corso Massimo, Valentino, corso Moncalieri, zona Gran Madre, corso Cairoli, corso San Maurizio). Le sue “prede” erano solitamente donne giovani che uscivano da sole dal locale. Lui le seguiva e poi le aggrediva alle spalle. “Non abbiate paura di denunciare” è stato l’appello laniato dai carabinieri, che invitano eventuali altre vittime a presentarsi al nucleo investigativo dell’Arma di Torino (via Valfrè 5 bis) per denunciare e per visionare la foto dell’arrestato.