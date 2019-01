«I ragazzi disabili si allenano per diventare dei campioni»

Al giovedì sera il bocciodromo è quasi sempre gremito e la scena se la prendono i ragazzi e le ragazze dell’associazione Pandha. Ragazzi disabili ma che a bocce ci sanno fare eccome – una giocatrice ha anche partecipato ai campionati del mondo – e, soprattutto, riescono sempre a strappare un sorriso con la loro spontaneità e il loro modo di essere. Da due anni si allenano una volta a settimana nei locali de “La Costanza” di via Arvier 14, bocciofila di Pozzo Strada nata nel lontano 1924. Un progetto, quest’ultimo, messo in piedi dal nuovo direttivo, in carica da pochi anni e dove spiccano le figure del presidente Mario Vaglio e del vicepresidente Luigi Prandini. Sono loro che hanno dato nuova linfa all’associazione, passata nel giro di 2-3 anni da poco più di 80 iscritti ai circa 130 odierni. Un unicum, se si pensa che nella maggior parte delle altre società avviene l’esatto opposto. Invece loro ce l’hanno messa tutta e oggi, giustamente, si godono il frutto di un così grande impegno. «I ragazzi – racconta Prandini, il vice – ci regalano grandi gioie e soddisfazioni. Basta un loro sorriso o un loro abbraccio e la giornata cambia».

Da non dimenticare anche il contributo di Gianni e Manuela, che gestiscono un’ottima ed accogliente trattoria. E c’è pure la biblioteca. Libri di vario genere, dai romanzi ai fumetti, che i soci possono prendere in prestito e leggere in sede oppure a casa. Anche questa iniziativa sta riscuotendo successo. Certo, le spese ci sono e non sono inezie. I soci hanno appena finito di pagare il mutuo del bocciodromo e anche l’accoglienza dei ragazzi disabili ha richiesto un esborso non di poco conto tra servizi igienici, scivoli e rampe a norma di legge. Ma mancano ancora dei tasselli. «Oggigiorno – prosegue Prandini – molte strutture pubbliche hanno il defibrillatore. Speriamo che prima o poi arrivi anche da noi».