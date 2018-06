Il fatto increscioso è avvenuto alla riserva St. Mary in Inghilterra

Polemica in Gran Bretagna per un video che ritrae alcuni ragazzi mentre lanciano pietre contro un gruppo di foche su una spiaggia della riserva naturale dell’isola di St. Mary, in Inghilterra.

Nel video, pubblicato su Facebook dai gestori della riserva, si vedono alcuni ragazzi che lanciano pietre contro le foche al solo scopo di divertirsi vedendole saltare dalle scogliere. Le immagini risalgono allo scorso 9 giugno.