Ragazzina di 12 anni con tumore cerebrale trasportata dalla Sardegna all’ospedale Molinette

Viaggio in elicottero

E’ stata ricoverata all’ospedale Molinette di Torino la ragazzina di 12 anni che si era sentita male mentre si trovata in vacanza con i genitori in Sardegna. La piccola ha raggiunto la struttura del capoluogo piemontese in elicottero, decollato da Olbia.

Alla ragazzina, portata in un primo momento nel reparto di Rianimazione dell‘ospedale San Francesco di Nuoro, è stato riscontrato un tumore cerebrale che richiedeva un intervento chirurgico urgente.

La dodicenne è stata trasportata in elisoccorso nel reparto di Neurochirugia pediatrica dell’ospedale Molinette, centro di eccellenza nazionale, dove i medici effettueranno tutti gli interventi necessari per la sua salute.