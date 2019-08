Una trappola per gatti in strada. Ferito un micio, caccia al sadico

Un laccio di acciaio che si stringe all’animale e che lentamente entra nelle sue carni, più a fondo ogni volta che lui cerca di liberarsi. Una trappola crudele destinata a uccidere, tra atroci dolori, i gatti di Borgofranco d’Ivrea. Uno strumento di morte piazzato in strada da un sadico, un pazzo sulle cui tracce ora ci sono i carabinieri, dopo la denuncia sporta dai rappresentanti di un’associazione animalista che hanno soccorso e salvato un povero micio.

La segnalazione è arrivata dall’associazione animalista Alfamici che qualche giorno fa ha presentato una denuncia ai carabinieri della compagnia di Ivrea per la presenza di trappole proibite. «Un gatto tigrato – si legge su Facebook – che vive in via Marconi, area mercatale, vicino alla piscina, è rimasto impigliato in un laccio di acciaio, una trappola crudele per animali di piccola taglia». Un pericolo non solo per cani e gatti ma anche per le persone, in particolare i bambini, che potrebbero inciampare nella trappola, una sorta di cappio di metallo. Il gatto tigrato, un randagino che da mesi era stato adottato da alcuni abitanti della zona, è stato catturato e portato da una veterinaria di Montalto Dora che ha dovuto sedarlo per poter intervenire e rimuovere il cavo. Adesso il micio è in cura per evitare infezioni alla profonda ferita causata dalla trappola e la speranza è che possa riprendersi al più presto.

Ora è aperta la caccia a chi si è reso responsabile di un gesto difficile da commentare. L’invito è di prestare attenzione, perché altre trappole simili potrebbero essere state disseminate in zona.