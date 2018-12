Il ragazzino dello spray: «Chiedo scusa a tutti. Provo rabbia e dolore»

Quella parola, Aymen H. la ripete nove volte in due pagine. Il rapinatore minorenne di piazza San Carlo, ora recluso al Ferrante Aporti con l’accusa di omicidio preterintenzionale, chiede “scusa” a tutti coloro che erano davanti al maxi schermo di Juventus-Real Madrid. E lo fa con una lettera dattiloscritta che, idealmente, si rivolge a ognuno di loro. “Scrivo a te…” è l’incipit. “Scrivo a te, e ti porgo le mie più sincere scuse” è la conclusione. “A te che quella sera maledetta eri lì a tifare per la tua squadra del cuore, ed è assurdo come un momento che sarebbe dovuto essere di gioia si sia trasformato in un incubo”. “A te, piccola stella, che eri insieme ai tuoi genitori e ti sei ritrovato in una bolgia di persone…”. “A te, che hai vissuto attimi di terribile paura”.

