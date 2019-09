Ragazzino gioca alle slot machine nella sala videopoker: locale chiuso

Molte delle macchinette erano manomesse e non in regola. Da qui il provvedimento delle "fiamme gialle". Il proprietario rischia ora sanzioni fino a 15 mila euro

Non aveva ancora 18 anni e stava giocando su una slot machine all’interno di una sala scommesse nella periferia nord di Torino. Il giovane, di origini straniere, è stato beccato dalla guardia di Finanza e affidato ad una comunità per minori, mentre il locale videopoker è stato chiuso.

APPARECCHI MANOMESSI

Come se non bastasse, infatti, ad un controllo è emerso che molte delle macchinette presenti all’interno della sala erano manomesse e non in regola. Da qui il provvedimento delle “fiamme gialle”. Il proprietario rischia ora sanzioni fino a 15 mila euro. L’intervento rientra in una vasta campagna di controlli dei baschi verdi a Torino e nel circondario.