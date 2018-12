Rage 2 uscirà il 14 maggio 2019!

La scorsa notte ai The Game Awards è stato svelato in anteprima l’ultimo trailer di RAGE 2, che mostra l’enorme mondo aperto, la varietà di biomi, i girocotteri, i devastanti monster truck, le armi potentissime, l’arena di Mutant Bash TV e un assaggio di combattimenti tra fazioni. Nell’occasione è stata anche annunciata la data d’uscita ufficiale di RAGE 2: il 14 maggio 2019 per Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Con i suoi intensi combattimenti in puro stile id inseriti nel folle mondo aperto di Avalanche Studios, RAGE 2 permetterà di andare ovunque, sparare a chiunque e far esplodere ogni cosa.