Raggiravano donne anziane e sole: quattro arresti a Torino

La tecnica era collaudata e micidiale: si spacciavano per tecnici oppure per agenti di società finanziarie e carpivano la fiducia delle loro ignare vittime, fino a spogliarle praticamente di tutto: soldi, gioielli, ricordi. Già, perché i colpi e i raggiri avevano un unico target: donne anziane e che abitavano da sole.

Quattro persone, tutte componenti la gang criminale, sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Torino per una serie di furti messi a segno tra il capoluogo piemontese e Genova. Si tratta di due italiani, un albanese e una donna ucraina, ritenuti responsabili di almeno trenta rapine.

Le accuse nei loro confronti sono: associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione, indebito utilizzo di carte di credito o pagamento, ricettazione e rapina. Secondo quanto ricostruito dai militari la banda ha piazzato quindici furti in abitazione, di cui otto messi a segno. In altre cinque occasioni la gang ha utilizzato carte di credito rubate, in tre casi ha venduto gioielli rubati presso dei compro oro e in un altro si è resa responsabile di circonvenzione di incapace.