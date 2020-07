Raggiravano parrocchie, fondazioni e asili nido: sgominata gang dei truffatori [FOTO E VIDEO]

Smantellata organizzazione criminale specializzata in truffe ai danni di parrocchie, fondazioni, asili nido, scuole religiose e finanche persone a minorata difesa.

ESEGUITE 9 MISURE CAUTELARI

Al termine di una serrata attività d’indagine i carabinieri del comando provinciale di Torino hanno eseguito 9 misure cautelari (di cui 3 in carcere e 6 con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e varie perquisizioni nel capoluogo torinese ed in altre città italiane.

ACCERTATI 41 RAGGIRI

I raggiri accertati dagli investigatori ammonterebbero a 41, per un guadagno illecito calcolato in circa 110 mila euro. I 9 indagati sono accusati – a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata alle truffe aggravate.

LA STORIELLA DEL “FALSO” CONTRIBUTO

Secondo gli inquirenti i componenti della banda, qualificandosi come funzionari comunali e regionali o direttori di istituti di credito, contattavano telefonicamente i responsabili di parrocchie, asili nido, scuole e fondazioni, per informarli falsamente che era stato loro destinato un contributo (comunale o regionale) erogato in somma maggiore a quella spettante e pertanto, onde evitare che lo stesso non venisse poi accreditato, li inducevano a versare la differenza degli importi (le cifre variavano da 500 a 22.850 euro) su carte poste pay riconducibili agli stessi indagati.

PAGAVANO PER EVITARE MULTE

Per evitare multe o per non perdere il beneficio, ovviamente ignare del raggiro, le vittime versavano le somma richieste senza poi ottenere il contributo promesso.

SCOPERTI DIVERSI PRESTANOME

Nel corso delle indagini, gli “007” dell’Arma hanno anche individuato diversi prestanome intestatari di carte prepagate per l’accredito dei proventi ottenuti in maniera illecita, che erano poi compensati dai truffatori con percentuali variabili in base alla somma incassata.

IL LAVORO D’INTELLIGENCE DEI CARABINIERI

Il lavoro d’intelligence dei carabinieri della compagnia Torino Oltre Dora, iniziato nel maggio del 2019 e terminato lo scorso mese di febbraio, hanno consentito di porre fine a questa “ingegnosa” rete criminale composta anche da promoter e call center, che avevano il compito di selezionare le vittime e contattarle in tutta Italia.