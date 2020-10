SU RAI 1. “AmaSanremo”, caccia ai giovani talenti

In onda ogni giovedì, da stasera

Ci siamo. Ancora non sappiamo quale forma assumerà l’edizione 2021, tra distanziamento, mascherine e posti ridotti, ma la grande e affascinante macchina del Festival di Sanremo è pronta a partire. Da questa sera, infatti, avrà inizio, su Rai1 e Radio2, “AmaSanremo”: l’appuntamento in seconda serata condotto dal direttore artistico Amadeus e dedicato al percorso delle aspiranti “Nuove Proposte”.

Le selezioni

Ogni giovedì sera, per cinque settimane, i venti semifinalisti si sfideranno di fronte alla giuria televisiva -composta da Morgan, Piero Pelù, Beatrice Venezi e Luca Barbarossa – e presenteranno i propri inediti, di cui solo dieci giungeranno alla serata conclusiva del 17 dicembre. Di qui, un’ulteriore cernita e, in seguito, l’annuncio dei sei “Giovani” che avranno l’opportunità di partecipare alla 71esima edizione della kermesse sanremese. «A gennaio decideremo – ha ribadito Amadeus -, visto che Sanremo senza pubblico non ha ragione di esistere».

