Raid No Tav a Chiomonte, condanna a un anno e quattro mesi per tre attivisti

Un anno e quattro mesi di carcere: questa la condanna per i tre attivisti No Tav protagonisti dell’iniziativa di protesta messa in atto nella serata dell’8 dicembre 2017, quando alcune centinaia di manifestanti lanciarono razzi e fuochi artificiali contro il cantiere di Chiomonte in Val Susa.

Nell’occasione fu eseguita anche una battitura delle recinzioni e, per il pm Antonio Rinaudo, l’azione fu coordinata e strutturata e fu interrotta solo dalla reazione delle forze dell’ordine. Nell’occasione furono anche eseguiti dei fermi.

La difesa degli imputati aveva puntato sulla “funzione simbolica” del gesto e sulla sua portata modesta.