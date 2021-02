Raid su Zoom: svastiche e insulti durante il Capodanno cinese di Torino, evento cancellato

La denuncia dell'Istituto Confucio: "L'inaugurazione online della mostra 'Felice Anno del Bue! Il racconto del Capodanno cinese sotto i portici di via Po' oggetto di zoom bombing"

Svastiche, insulti. Un vero e proprio raid online: nel mirino la comunità cinese di Torino. Un attacco, quello avvenuto ieri pomeriggio, che ha saltare l’evento virtuale organizzato dall’Istituto Confucio dell’Università di Torino.

“L’inaugurazione online della mostra ‘Felice Anno del Bue! Il racconto del Capodanno cinese sotto i portici di via Po’ di oggi pomeriggio (ieri, ndr) è stata oggetto di zoom bombing – ha denunciato su Facebook l’istituto Confucio -. Siamo stati costretti a cancellare l’evento. Siamo molto dispiaciuti per l’accaduto e ringraziamo tutti coloro che si erano connessi per partecipare. L’episodio è già stato segnalato alle autorità competenti”.