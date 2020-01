Raid vandalico contro l’auto del disabile

Specchietti frantumati e righe sulla carrozzeria in via Trento. L'ira nel quartiere

Vetri rotti, gomme bucate, specchietti frantumati e buttati a terra, righe sulla carrozzeria. È così che ieri mattina una donna residente in via Trento ha ritrovato la sua macchina, parcheggiata regolarmente sul suo stallo per disabili peraltro numerato.

Un atto odioso, che va a colpire laddove è già presente una fragilità e che la donna ha deciso di raccontare anche su Facebook. L’auto, oltre che per le necessità quotidiane, serviva infatti come mezzo di trasporto per l’anziana nonna della ragazza.

I colpevoli, molto probabilmente, sono da ricercare tra i vandali che da parecchio tempo, a Nichelino, prendono di mira le auto parcheggiate. Subito dopo le feste natalizie qualcuno aveva asportato la mascherina di un’auto parcheggiata in via Avogadro. Ancora prima erano state prese di mira alcune vetture parcheggiate in via Polveriera. In quel caso erano stati spaccati dei vetri e rigate le carrozzerie.

Il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine, ma la denuncia non è stata ancora formalizzata. E ora sono parecchi i cittadini che chiedono maggiori controlli, soprattutto in orario serale, e l’installazione di nuove telecamere così da scoraggiare futuri malintenzionati.