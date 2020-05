Raid vandalico contro le auto: «Dovete cacciare gli abusivi»

Vetri spaccati e specchietti divelti. Brusco risveglio per gli abitanti di corso Salvemini, che dopo le ultime denunce circa le occupazioni abusive delle case popolari si sono ritrovati le loro macchine vandalizzate. Ad essere prese di mira sono state due vetture posteggiate agli angoli con le vie Romita e Palatucci. E ora a Città Giardino la tensione sale ancora di più. «È stata un’azione punitiva. E come se non bastasse ci hanno anche scaricato ammassi d’immondizia davanti ai bidoni», affermano i residenti. Al momento, al civico 25 le occupazioni sono due. Una è di una donna italiana, mentre l’altra è stata compiuta da un nucleo rom.

Il tutto senza dimenticare che in un mattino di due mesi fa un’altra famiglia di zingari era stata cacciata dai poliziotti al termine di una rissa con gli inquilini del condominio. Atc, che già deve fronteggiare altri ingressi irregolari in città e per questo ha chiesto alla Regione l’uso di risorse straordinarie per un piano urgente di riqualificazione dei suoi alloggi sfitti, è corsa ai ripari installando porte in ferro anti-intrusione.

