Nuovo raid vandalico in stazione: la vetrata del bar finisce in pezzi

Porte rotte, vetri in frantumi e un allarme che suona nel cuore della notte. Per l’ennesima volta nell’ultimo anno i vandali, probabilmente dei ragazzini che alla sera bivaccano in zona o finiscono la loro serata di “divertimento” passata in qualche locale della zona, hanno distrutto la porta del bar della stazione ferroviaria di Moncalieri, oltre a quella collegata alla sala di attesa.

Il fatto è accaduto nel fine settimana, intorno alle 4,30, quando anche l’allarme collegato con la caffetteria è scattato. Al gestore giunto sul posto, però, non è restato altro che constatare i danni peraltro piuttosto ingenti visto che dopo l’ultimo “raid” gli infissi erano stati rinforzati. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine che indagano sull’accaduto. La speranza è che le telecamere da poco installate in zona abbiano ripreso i responsabili. In passato la stazione è stata più volte presa di mira dai balordi che, in un’occasione, avevano anche distrutto le macchinette obiliteratrici.