Rancore, ma solo di nome: «Sanremo? Una sorpresa»

Per chi non lo conosceva è stata la più bella sorpresa dell’ultimo Festival di Sanremo, per i fan che lo seguono sempre più numerosi, una conferma. Signori ecco Rancore. Il rapper nato a Roma da padre croato e madre egiziana ma italiano a tutti gli effetti (vero nome Tarek Iurcic) è tornato dalla Riviera carico con il Premio della Critica “Mia Martini”. Merito della canzone “Argentovivo” (scritta anche da Manuel Agnelli), presentata sul palco dell’Ariston con Daniele Silvestri. Oggi e domani, dalle 21 sarà all’Hiroshima Mon Amour di via Bossoli 83, in due date sold out. Al centro del concerto l’album “Musica per bambini”, pubblicato l’anno scorso e ristampato dopo il Festival.

Allora Rancore, come sta vivendo il dopo Sanremo?

«È successo tutto così in fretta che davvero non so cosa pensare. Ovviamente l’attenzione fa piacere. Quando abbiamo deciso di andare a Sanremo conoscevo da poco Daniele Silvestri e abbiamo deciso al momento. Il pezzo parla di libertà e costrizione su un adolescente che non sta mai fermo. E poi si parla anche di disagio e malattia».

È stato un verdetto molto discusso quello del Festival. Come lo ha vissuto dal vivo?

«Pur essendo in sala stampa, non ho avuto tempo di rendermene conto. Ero impegnato nelle interviste e a fare alcune foto. Non ho un’opinione particolare».

Si è definito un rapper ermetico. Perché?

«Non voglio paragonarmi ai poeti di inizio Novecento ma, come gli intellettuali ermetici, peso ogni vocabolo. Loro erano molto più sintetici, mentre i miei testi abbondano di parole».

Mai come quest’anno il palco dell’Ariston è stato invaso dai rapper.

«Ormai l’hip hop sta diventando un linguaggio universale ad ogni latitudine, la stessa cosa che sta succedendo per la musica indie».

Come ha scelto il titolo “Musica per bambini”?

«Ci sono più interpretazioni. Non vuole essere un discorso generale sull’infanzia. Mi sono rivisto bambino e ho pensato a come avrei potuto rispondere alle diverse situazioni della vita come canto anche nel brano “Giocattoli”. È una considerazione su come oggi tutto, musica compresa venga banalizzato e reso infantile e quindi innocuo».

Come nascono le sue canzoni?

«Lascio libero spazio alla fantasia. La musica è uno tra i pochi territori che mi consente di farlo».

Perché ha scelto di chiamarsi così?

«Da adolescente quando ho iniziato ad appassionarmi di musica ero arrabbiato col mondo. Ho scelto di tenermi questo nome come antidoto contro il rancore».