Credo che conosciate il principio della rana bollita, enunciato dal filosofo Noam Chomsky per descrivere la capacità dell’uomo di adattarsi a situazioni spiacevoli senza reagire, se non quando è troppo tardi. Ad ogni buon conto lo riporto: “immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota una rana. Il fuoco è acceso, l’acqua si scalda pian piano. Diventa tiepida. La rana la trova gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, ma non si spaventa. Quando l’acqua diventa davvero troppo calda, la rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire.

Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino a quando la rana muore bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50° avrebbe dato un guizzo e sarebbe balzata subito fuori dal pentolone”.

Il principio si adatta perfettamente alle bollette. Non importa se della luce, del gas o dell’acqua. Col ricatto vile del “o paghi o ti stacco”, ti ficcano in bolletta voci assurde (letture presunte, oneri di rete, nolo contatore, trasporto, fognature, finanziamento energie alternative, canone Rai…), per cui ti capita di pagare 100 euro con 30 di consumi. Impossibile ribellarsi. Come se uno andasse dal salumiere a comprare tre etti di prosciutto da 30 euro/Kg: “Tenga, fa 20 euro” – “Ma come? Dovrebbero essere 9!” – Sì, ma c’è il trasporto dal produttore a qui, le spese del personale che la serve, il leasing della cassa, l’affitto del negozio…”. Lo manderemmo subito al diavolo, no? E invece con le bollette subiamo. Siamo ormai rane bollite. Anzi, rane bollette.

