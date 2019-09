Iniziate le riprese della fiction “Giustizia per tutti”

Raoul Bova arriva sotto la Mole, mandando in delirio le sue fan. L’attore è a Torino per girare fiction destinata a Canale5 dal titolo “Giustizia per tutti”, prodotta dalla Solaris. Oggi primo ciak all’ospedale Regina Margherita: la fotogallery di CronacaQui.