Rapina a un 93enne in panetteria a Torino: due arresti e una denuncia

Due arresti e una denuncia a Torino per la rapina a un anziano di 93 anni, derubato mentre faceva acquisti in una panetteria di periferia. Si tratta di tre ragazze rom, consegnate alla polizia dagli stessi avventori dell’esercizio commerciale.

L’anziano era stato accompagnato in panetteria dal figlio, che però è rimasto all’esterno del negozio mentre il genitore procedeva all’acquisto. Le tre giovani ladre hanno accerchiato l’anziano e gli hanno sfilato il portafoglio dalla tasca del giubbotto.

Le tre sono state però notate in prossimità di una vicina fermata dell’autobus da alcuni clienti della panetteria che avevano assistito alla scena, che sono riuscite a bloccarle e a contattare le forze dell’ordine.

Per due ragazze, con precedenti per reati contro il patrimonio, è scattato l’arresto con rapina aggravata in concorso, mentre la terza componente della banda, incensurata, è stata denunciata per lo stesso capo d’accusa e per falsa attestazione delle proprie generalità.